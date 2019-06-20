В Пхеньяне начались переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Пхеньян, , 11:22 — REGNUM Генеральный секретарь Компартии Китая председатель КНР Си Цзиньпин сел за стол переговоров в Пхеньяне с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Глава КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне своего китайского коллегу, который прибыл в страну с двухдневным визитом. Председатель Си проведет в Северной Корее два дня, с 20 по 21 июня. Детали переговоров пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта Российского института стратегических исследований Романа Лобова, китайский лидер отправился в Северную Корею в очень удачный момент на фоне забуксовавшего американо-северокорейского диалога.

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