Четверг, 20 Июня 2019 года
11:01:24 МСК

Представитель Гуайдо обвинил Мадуро в попытке продать консульство в США

Политика

Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации, заявил представитель Гуайдо

Представитель Гуайдо обвинил Мадуро в попытке продать консульство в США
Иллюстрация: Asambleanacional.gob.ve
Хуан Гуайдо

Каракас, 20 июня 2019, 10:54 — REGNUM  Администрация законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы планировала продать здание бывшего консульства страны в Нью-Йорке, заявил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Карлос Веккьо на своей странице в Twitter.

«Режим Мадуро намеревался продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке, — написал Веккьо. — Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов в январе 2019 года в Венесуэле разгорелся конфликт между победителем голосования Николасом Мадуро и председателем парламентаХуаном Гуайдо. Последний отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Его поддержали ряд западных стран, в том числе Соединённые Штаты. Они признали Гуайдо главой государства.

Читайте также: The Washington Post: Трамп теряет интерес к Венесуэле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить