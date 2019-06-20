Представитель Гуайдо обвинил Мадуро в попытке продать консульство в США

Каракас, , 10:54 — REGNUM Администрация законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро якобы планировала продать здание бывшего консульства страны в Нью-Йорке, заявил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Карлос Веккьо на своей странице в Twitter.

«Режим Мадуро намеревался продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке, — написал Веккьо. — Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации».

Как сообщало ИА REGNUM, после президентских выборов в январе 2019 года в Венесуэле разгорелся конфликт между победителем голосования Николасом Мадуро и председателем парламентаХуаном Гуайдо. Последний отказался признавать результаты выборов и провозгласил себя президентом. Его поддержали ряд западных стран, в том числе Соединённые Штаты. Они признали Гуайдо главой государства.

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