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The Washington Post: Трамп теряет интерес к Венесуэле

Политика

Президент США уже не рассчитывает на быструю внешнеполитическую победу в Венесуэле

Вашингтон, 20 июня 2019, 04:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп после ряда неудач оппозиции в Венесуэле начал терять интерес к ситуации в республике. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации издания, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо убеждал Вашингтон, что располагает большим числом сторонников в правительстве и сможет без проблем сместить президента Николаса Мадуро.

Американский лидер рассчитывал одержать победу в Венесуэле, чтобы представить её как своё крупное внешнеполитическое достижение, но когда стало очевидным, что Мадуро продолжает сохранять пост, Трамп начал терять терпение, рассказал источник.

В то же время другой собеседник издания в Белом доме отметил, что политика США в отношении Венесуэлы изначально заключалась в оказании последовательного давления на Каракас до тех пор, пока не будет достигнута конечная цель.

Напомним, ранее на неделе в СМИ появилась информация о том, что позиции Хуана Гуайдо как лидера оппозиции и самопровозглашённого президента Венесуэлы оказались подорваны в связи с возбуждением уголовного дела о растрате его подчинёнными средств из частных фондов.

Читайте ранее в этом сюжете: Позиции Гуайдо как лидера венесуэльской оппозиции пошатнулись — СМИ

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