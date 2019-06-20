Новосибирск, , 09:57 — REGNUM В Новосибирске уволился директор «Горзеленхоза» Александр Сумин. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил мэр города Анатолий Локоть, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Директор МКУ «Горзеленхоз» Александр Сумин покидает свою должность — он написал заявление об уходе по собственному желанию. Решение о новом руководителе будет принято до 1 июля», — говорится в сообщении градоначальника.

Александр Сумин возглавлял «Горзеленхоз» с июля 2017 года. Он сменил Юрия Ляпкина, который был уволен мэром города в июне 2017 года из-за того, что в Первомайском лесохозяйственном участке возле Бердского шоссе незаконно рубили деревья.

Читайте также: Откуда дровишки: мэр Новосибирска уволил директора Горзеленхоза

Осенью 2018 года в «Горзеленхозе» была проведена проверка контрольно-общественной палатой. Аудиторы выявили нарушения — информация оказалась «искажена настолько, что не позволяет в полной мере корректно оценить эффективность деятельности и расходования бюджетных средств».