Нидерланды готовы к судебному процессу по делу MH17

Амстердам, , 09:49 — REGNUM Судебный процесс по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году может быть запущен, так как Нидерланды завершили все приготовления к новой фазе. Об этом говорится в письме голландского министра безопасности и юстиции Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

«С решением прокуратуры начать преследование в судебном порядке мы вступаем в новую фазу», — отметил Грапперхаус.

Рассматривать дело будет окружной суд Гааги, местом для слушаний выбран судебный комплекс «Схипхол». Процесс будет соответствовать принятым в Нидерландах правовым нормам, слушания пройдут в открытом для общественности режиме, уточнил министр.

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Все практические приготовления к началу уголовного процесса завершены. Первое заседание запланировано 9 марта 2020 года, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Совместной следственной группы (ССГ) назвали четверых подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» рейса MH17. Это российские граждане Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

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