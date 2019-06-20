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Советник президента Франции совершил поездку в Иран

Политика

Франция, Великобритания и Германия готовят новую дипломатическую инициативу по иранскому вопросу

Париж, 20 июня 2019, 08:57 — REGNUM  В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Бонн, дипломатический советник президента Франции Эммануэля Макрона, совершил поездку в Иран, чтобы ослабить напряженность в регионе, передает Le Figaro.

Как стало известно, иранские власти предупредили, что срок в 60 дней, данный европейским державам на переговоры по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, не будет продлен.

После этого срока, который истекает 8 июля 2019 года, Иран начнет обогащать уран до степени выше пределов, установленных Совместным всеобъемлющим планом действий.

В свою очередь, Франция, Великобритания и Германия готовят новую дипломатическую инициативу по иранскому вопросу.

«Мы хотим объединить наши усилия, чтобы обеспечить процесс деэскалации. Время еще есть, и мы надеемся, что все игроки успокоятся. Есть еще некоторое время, но его мало», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 19 июня.

Ожидается, что президент Франции проведет переговоры с основными участниками этого дела в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель совета национальной безопасности Белого дома США осудил «ядерный шантаж» со стороны Ирана.

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Политическая жизнь Франции
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