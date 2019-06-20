Спецпосланник США по Ирану отправится в турне по Ближнему Востоку

Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Специальный посланник Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук отправится в турне по Ближнему Востоку, где проведет переговоры с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Кувейта и Бахрейна, сообщает 20 июня Государственный департамент США.

Целью поездки дипломата станет «региональная агрессия Ирана», отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

«Он также предоставит разведывательную информацию союзникам об активных угрозах, исходящих от Ирана, которые представляют угрозу региону», — говорится в заявлении Госдепа.

В преддверии своего ближневосточного турне Хук посетит страны Евросоюза, в частности Францию, Германию и Великобританию. Цель визита будет та же — иранская угроза.

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