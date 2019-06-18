В ООН готовы отчитаться о расследовании по делу Хашогги

Нью-Йорк, США, , 21:21 — REGNUM Следователь ООН Агнес Калламард готова опубликовать доклад по делу Джемаля Хашогги, 18 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, доклад по расследованию обстоятельств гибели журналиста The New York Times, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, будет опубликован 19 июня.

Отмечается, что по итогам расследования Калламард считает, что убийство Хашогги было «спланировано и совершено» высокопоставленными должностными лицами Саудовской Аравии.

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