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В ООН готовы отчитаться о расследовании по делу Хашогги

Политика

Убийство Хашогги было «спланировано и совершено» высокопоставленными должностными лицами Саудовской Аравии

В ООН готовы отчитаться о расследовании по делу Хашогги
Иллюстрация: Караваджо. Юдифь и Олоферн, 1598-1600

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 21:21 — REGNUM  Следователь ООН Агнес Калламард готова опубликовать доклад по делу Джемаля Хашогги, 18 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению, доклад по расследованию обстоятельств гибели журналиста The New York Times, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле, будет опубликован 19 июня.

Отмечается, что по итогам расследования Калламард считает, что убийство Хашогги было «спланировано и совершено» высокопоставленными должностными лицами Саудовской Аравии.

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