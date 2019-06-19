Среда, 19 Июня 2019 года
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В МИД РФ прокомментировали заявление Болтона по СНВ-3

Политика

В интересах обеспечения международного мира и безопасности договор должен быть продлен

Москва, 19 июня 2019, 15:01 — REGNUM  Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) необходимо сохранить для обеспечения международного мира и безопасности, заявил 19 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Таким образом Рябков прокомментировал заявление помощника главы Белого лома по нацбезопасности Джона Болтона о маловероятности продления договора.

«Наша позиция известна: в интересах обеспечения международного мира и безопасности мы считаем, что договор должен быть продлен», — заявил Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, договор СНВ-3 между РФ и США действует с 2011 года и останется в силе до 2021 года. В документе прописаны условия сокращения каждой из сторон соглашения своих стратегических наступательных вооружений. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о продлении договора.

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