В Кремле не назвали точных сроков визита Мадуро в Россию

Москва, , 14:22 — REGNUM Информации о сроках визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, заявил 19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет понимания», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Венесуэлы анонсировал на своей странице в социальных сетях планы президента Мадуро совершить визит в Россию и подписать там ряд важных двусторонних соглашений.

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