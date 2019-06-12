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МИД Венесуэлы: президент Мадуро планирует приехать в Россию

Политика

Внешнеполитическое ведомство утверждает, что в ходе визита будет подписан ряд важных двусторонних соглашений

Каракас, 12 июня 2019, 18:43 — REGNUM  Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается совершить официальный визит в Россию, сообщает 12 июня МИД боливарианской республики в своём микроблоге в Twitter.

«Скоро мы увидим президента Николаса Мадуро в России, подписывающим новые соглашения во благо народа», — указано в сообщении МИД Венесуэлы.

Напомним, правительство Венесуэлы уже подписало ряд соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Россией, а также расширило деловые контакты с российскими компаниями, работающими в нефтегазовом секторе.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка госпереворота в Венесуэле, возглавляемая ставленником США Хуаном Гуайдо, фактически провалилась несмотря на прямую поддержку Вашингтона и его сателлитов.

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