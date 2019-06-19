Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ

Москва, , 08:53 — REGNUM Сегодня, 19 июня, Совет Думы рассмотрит пакет вопросов, касающихся участия делегации российских парламентариев в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Совету Думы предстоит принять решение по заявке на подтверждение полномочий постоянной делегации Федерального собрания в ПАСЕ.

А так как в состав делегации входят как депутаты Госдумы, так и члены Совфеда, планируется принять решение о составе депутации нижней палаты парламента в постоянной делегации Федерального собрания в Ассамблее.

Известно, что делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), всего в состав российской делегации входят семь представителей Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы.

Сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге в период с 24 по 29 июня 2019 года.

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Начало

Российская делегация не участвует в сессиях Ассамблеи с января 2015 года, когда делегацию лишили прав голосовать, участвовать в работе руководящих органов, а также в миссиях наблюдателей на выборах. С июня 2017 года Россия не платила взносы в Совет Европы, «долг» уже достиг 60 млн евро.

17 мая 2019 года была принята резолюция комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о равноправии всех делегаций в органах Совета Европы, это событие стало началом перелома ситуации в отношениях с ПАСЕ.

24 июня 2019 года, в первый день работы июньской сессии ПАСЕ должна быть рассмотрена резолюция представителя Бельгии Петры де Суттер.

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Два сценария

Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий. Таким образом, 25 июня российская делегация возвращается к работе в ПАСЕ.

Если ПАСЕ принимает резолюцию с изъятиями, то парламентарии отдельно решают вопрос относительно участия в работе Ассамблеи, то есть возможен вариант, когда делегация не будет направлена.

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