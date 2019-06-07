Володин: Ключевые игроки не видят Совет Европы без России

Москва, , 15:11 — REGNUM В вопросе возвращения российской делегации в состав Парламентской ассамблеи совета Европы необходимо принимать взвешенное решение, так как позиция европейских коллег относительно РФ меняется в лучшую сторону. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас буквально в понедельник (10 июня) начинаются консультации. Просчитаем все риски и все стороны вопросов, связанных с возвращением в ПАСЕ», — заявил Володин, отметив, что решение нужно принимать обдуманно и не торопиться.

Он напомнил, что вопрос необходимо не только обсудить внутри Госдумы, со всеми политическими партиями, но нужно также услышать позицию самого ПАСЕ.

Володин также в очередной раз подчеркнул, что все члены Совета Европы абсолютно равноправны и никто не имел права лишать национальную делегацию от РФ права голоса.

«Тем более мы исправно платили эти взносы несколько лет, когда нас стали лишать прав», — напомнил Володин, отметив, что сегодня ПАСЕ ждет уплаты взноса от РФ в 64 млн долларов.

При этом, по его словам, ситуация уже меняется в лучшую для РФ сторону.

«Сейчас, действительно, ситуация поменялась. Ключевые игроки, ключевые страны Совета Европы — Германия, Франция, Италия — заявили свою позицию, считая, что нет Совета Европы без России. Мы благодарны нашим партнерам, коллегам из национальных парламентов, кто такую позицию продвигает. Но еще раз хочу подчеркнуть, что нам необходимо изучить эту ситуацию всесторонне, и затем уже принять решение исключительно в интересах наших российских граждан, в интересах нашей страны», — сказал Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, решение относительно участия российской делегации в ПАСЕ может быть принято до 24 июня. Окончательный вывод будет сделан Госдумой и Совфедом после консультации с президентом РФ и правительством РФ, заявил ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

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