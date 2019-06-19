Среда, 19 Июня 2019 года
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Спецпредставитель США по Украине призвал Киев покупать американское оружие

Политика

По словам Волкера, украинские власти намерены купить американское оружие

Вашингтон, 19 июня 2019, 07:11 — REGNUM  Специальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что Киев должен покупать американское оружие.

«Важно, чтобы Украина ответила взаимностью в плане покупки у нас военной техники», — заявил Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США, добавив, что украинские власти намерены это сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Курт Волкер подтвердил продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона. По словам спецпредставителя, США готовы также поставлять военную технику киевским властям, а также проводить консультации по поставкам оборонной продукции.

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Западные поставки оружия на Украину
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