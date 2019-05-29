Среда, 29 Мая 2019 года
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Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину

Политика

США также готовы поставлять и военную технику

Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

Вашингтон, 29 мая 2019, 04:00 — REGNUM  Соединенные Штаты продолжат поставлять вооружения Украине, а также продолжат консультации с украинскими властями о том, какое оружие необходимо Киеву, заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер по вопросам Украины на брифинге.

По его словам, Соединенные Штаты готовы работать с Украиной так же, «как и с остальными странами в мире». Волкер добавил, что Вашингтон также готов поставлять военную технику Киеву, а также проводить консультации по поводу поставок вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая сенат Конгресса США предложил увеличить размер военной помощи Украине до $300 млн, что на $50 млн больше, чем в 2019 году. Отмечается, что треть суммы пойдет на поставку летальных видов вооружений Киеву.

Читайте ранее в этом сюжете: США планируют увеличить военную помощь Украине до $300 млн

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
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