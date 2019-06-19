Место экс-главы клиники Мешалкина в новосибирском Заксобрании занял Бамбух

Новосибирск, , 06:56 — REGNUM Место экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова в Законодательном собрании Новосибирской области займёт глава аграрного предприятия региона Виктор Бамбух, сообщили «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Напомним, что полномочий депутата Александра Караськова были досрочно прекращены 30 мая на 43-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

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«53-летний Виктор Бамбух является секретарём местного отделения партии «Единая Россия» в Баганском районе Новосибирской области. Также он руководит АО «Ивановское», занимающимся молочным скотоводством», — уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавлявший клинику Мешалкина с 1999 года Александр Караськов 16 мая 2019 года был уволен приказом Минздрава РФ. Кардиохирурга и его жену подозревают в растрате.

Караськов уже попросил защиты у президента России Владимира Путина. Он отверг свою причастность к каким-либо преступлениям и объяснил, что его задержанию предшествовали действия «заинтересованных лиц».

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Согласно информации на сайте регионального отделения партии «Единая Россия», 53-летний Виктор Бамбух окончил Новосибирский Государственный Аграрный Университет и ФГОУ высшего профессионального образования «САГС». С 1985 по 1987 год работал зоотехником-селекционером в совхозе «Ивановский», затем три года зоотехником в совхозе «Ивановский», а с 1990 по 2000 год — управляющим в совхозе «Ивановский». После чего преподавал основы безопасности жизнедеятельности в Ивановской средней школе и даже возглавлял муниципальное образование Ивановского сельсовета. С 2001 года он является директором АО «Ивановское».

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