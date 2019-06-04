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СМИ: в Новосибирске задержан экс-директор клиники Мешалкина вместе с женой

Общество

О задержании сообщают местные СМИ

Новосибирск, 4 июня 2019, 07:06 — REGNUM  В Новосибирске задержаны экс-директор Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Александр К. и его супруга. Об этом сообщают «НГС Новости» со ссылкой на дочь К.

«Я не знаю подробностей. Мне звонил уже адвокат… Честно говоря, я в шоковом состоянии пребываю», — отметила Марина К.

По информации СМИ, мера пресечения для Александра К. будет избрана сегодня, 4 июня, в суде.

«В Новосибирске возбуждено уголовное дело на экс-главу Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России им. академика Мешалкина Александра К. и его супругу Ирину Б., занимавшую пост заместителя директора центра по организационно-клинической работе. Как рассказали источники, знакомые с ходом расследования, дело будет объединено с расследованием в отношении заместителя директора клиники по научной части Евгения П., обвиняемого в хищения 1,3 млрд рублей. После двух месяцев содержания в СИЗО (с февраля по апрель 2019 года) правоохранители смягчили ему меру пресечения и перевели под домашний арест. Схему хищений на закупках для клиники Мешалкина в начале года выявили сотрудники новосибирского управления ФСБ», — пишет «Коммерсантъ Сибирь».

Отметим, что Александр К., который возглавлял клинику Мешалкина 20 лет, с 1999 года, 16 мая 2019 года был уволен приказом Минздрава РФ.

30 мая на 43-й сессии Законодательного собрания Новосибирской области было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра К.

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