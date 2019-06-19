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Прокуратура Венесуэлы расследует хищения гумпомощи сторонниками Гуайдо

Политика

Средства, выделявшиеся на гуманитарную помощь, присваивались с помощью поддельных чеков

Каракас, 19 июня 2019, 02:53 — REGNUM  В Венесуэле начато расследование в отношении сторонников лидера оппозиции Хуана Гуайдо по факту возможного хищения средств, которые выделялись на гуманитарную помощь венесуэльцам, мигрировавшим в Колумбию. Об этом 18 июня сообщила генеральная прокуратура Венесуэлы.

Как уточняется, дело возбуждено в отношении членов партии «Народная воля» Россаны Барреры Кастильо и Кевина Рохаса Пеньялосы, участвовавших в распределении средств по поручению Хуана Гуайдо.

Следствие полагает, что данные лица были вовлечены в коррупционную схему, в рамках которой денежные средства присваивались при помощи фальшивых чеков на якобы оплаченные услуги.

Напомним, накануне министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правоохранительные органы страны располагают доказательствами причастности Хуана Гуайдо к хищениям государственных средств.

Читайте подробнее: Хуана Гуайдо обвинили в хищении средств венесуэльских компаний

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Политический кризис в Венесуэле
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