Хуана Гуайдо обвинили в хищении средств венесуэльских компаний

Каракас, , 04:08 — REGNUM Правоохранительные органы Венесуэлы располагают доказательствами причастности провозгласившего себя президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо к хищениям государственных средств. Об этом заявил министр связи и информации республики Хорхе Родригес в эфире Venezolana de Television.

По его словам, оппозиция присваивала средства венесуэльских компаний за рубежом при содействии правительств стран, поддерживающих Хуана Гуайдо.

Похищенные средства, как заявил министр, использовались для финансирования планов по дестабилизации обстановки в Венесуэле, в том числе для оплаты услуг наемных убийц, жертвами которых должны были стать политики и высокопоставленные военные.

Родригес уточнил, что данные, подтверждающие все эти обвинения, были получены из телефона руководителя аппарата Хуана Гуайдо Роберто Марреро, и в том числе из их личной переписки.

Напомним, глава аппарата Гуайдо был арестован в марте этого года. Ранее в венесуэльских СМИ уже появлялась информация о том, что Марреро, по мнению правоохранителей, может обладать серьёзной информацией о схемах поддержки и финансирования государственного переворота в республике.