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Борис Джонсон выбил ещё одного конкурента в борьбе за пост премьер-министра

Политика

Бывший глава британского МИДа уверенно лидирует

Лондон, 18 июня 2019, 22:01 — REGNUM  Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон укрепил свои позиции в борьбе за пост премьер-министра Великобритании в ходе очередного голосования по «нокаут-системе», 18 июня передает агентство Associated Press.

По итогам голосования законодателей Консервативной партии, Джонсон набрал 126 из 313 голосов. Его ближайшие соперники, действующий глава МИДа Джереми Хант и министр окружающей среды Майкл Гоув, набрали 46 и 41 голос соответственно.

Всего в предвыборной гонке остались пятеро кандидатов — Джонсон, Хант, Гоув, а также министр международного развития Рори Стюарт и министр внутренних дел Саджид Джавид. Бывший министр Brexit Доминик Рааб вышел из борьбы — он не набрал необходимых 30 голосов.

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Внутренняя политика Великобритании
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