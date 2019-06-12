Борис Джонсон обещает вывести Великобританию из ЕС до 31 октября

Лондон, , 16:07 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост правящей Консервативный партии и соответственно на кресло премьер-министра Борис Джонсон заявил, что начинает свою предвыборную кампанию и дал обещание, что в случае его прихода к власти королевство покинет Евросоюз к 31 октября сего года. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает Sky News.

Джонсон уверен, что экономика Великобритании будет расти быстрее, чем экономики других стран Евросоюза после Brexit.

«После трёх лет и двух пропущенных дедлайнов мы должны покинуть (ЕС — ИА REGNUM ) к 31 октября», — сказал Джонсон.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй так за все время своего правления так и не смогла согласовать приемлемый для Великобритании план выхода из Евросоюза. Джонсон, который был в её кабинете главой МИД, заявил, что выходить надо вообще без соглашения и будь что будет.