«Президент Трамп не хочет войны» — Помпео

Таллахасси, США, , 20:34 — REGNUM Соединённые Штаты будут наращивать группировку войск на Ближнем Востоке и продолжат давление на Иран, но не хотят прямой конфронтации с Исламской Республикой, 18 июня передаёт агентство Reuters.

«Мы находимся там, чтобы сдерживать агрессию. Президент Трамп не хочет войны», — заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита на авиабазу Макдилл во Флориде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня Пентагон подтвердил планы по отправке дополнительно 1000 военных на Ближний Восток для «сдерживания» Ирана.

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