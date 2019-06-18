Глава Пентагона прокомментировал отправку новых войск на Ближний Восток

Вашингтон, , 17:31 — REGNUM И. о. министра обороны США Патрик Шэнахан прокомментировал планы Пентагона по отправке дополнительных войск на Ближний Восток, 18 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Шэнахана, дополнительный контингент армии США направляется в регион «в оборонительных целях», «для обеспечения безопасности… и защиты национальных интересов».

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном», — отметил глава Пентагона.

Читайте также: США направят дополнительные силы на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»