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Глава Пентагона прокомментировал отправку новых войск на Ближний Восток

Политика

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном»

Вашингтон, 18 июня 2019, 17:31 — REGNUM  И. о. министра обороны США Патрик Шэнахан прокомментировал планы Пентагона по отправке дополнительных войск на Ближний Восток, 18 июня передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Шэнахана, дополнительный контингент армии США направляется в регион «в оборонительных целях», «для обеспечения безопасности… и защиты национальных интересов».

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном», — отметил глава Пентагона.

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Противостояние Ирана и США
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