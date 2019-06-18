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В Молдавии назначили дату проведения выборов в местные органы власти

Политика

Избирательная кампания начнется 20 сентября

Кишинёв, 18 июня 2019, 15:44 — REGNUM  Парламент Молдавии назначил дату всеобщих выборов в местные органы власти на 20 октября 2019 года, соответствующее решение было принято на заседании 18 июня.

Отмечается, что решение было принято депутатами единогласно и вступает в силу с 1 августа. Избирательная кампания начнется 20 сентября.

Согласно действующему законодательству Молдавии, местные выборы проходят раз в четыре года. Граждане страны выберут мэров населенных пунктов, а также состав районных советов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии прошли парламентские выборы, по результатам которых правившая Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка потерпела поражение.

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Выборы в Молдавии
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