В Кремле призвали к сдержанности Иран и США

Москва, , 14:23 — REGNUM Россия выступает против действий, которые могут усилить напряженность на Ближнем Востоке. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал 18 июня в беседе с журналистами намерения Пентагона нарастить военный контингент в этом регионе после предполагаемой атаки на танкеры в Оманском заливе.

Песков подтвердил, что в Кремле слышали о планах американского оборонного ведомства из СМИ. Россия призывает всех участников событий к сдержанности, добавил он.

Москва предпочла бы не видеть каких-либо шагов, способных внести дополнительную напряженность в неспокойный ближневосточный регион, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе норвежский и японский нефтяные танкеры были, предположительно, атакованы, что привело к взрывам и пожарам на них. Экипажи танкеров спасли. США обвинили в инциденте Иран, американскую сторону поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

Спустя несколько дней в Пентагоне сообщили, что намерены дополнительно отправить на Ближний Восток около тысячи военнослужащих в связи с инцидентом.

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