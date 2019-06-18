Вторник, 18 Июня 2019 года
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США направят дополнительные силы на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»

Политика

В регион будут отправлены около тысячи американский военных

Вашингтон, 18 июня 2019, 02:07 — REGNUM  США намерены дополнительно отправить на Ближний Восток около тысячи военнослужащих в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как отмечается, дополнительный американский контингент будет направлен в регион «в оборонительных целях» для противодействия возникающим угрозам в воздушном пространстве, на воде и на суше.

Сообщается, что запрос на отправку военнослужащих был получен от Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) и был согласован с Белым домом.

Напомним, что накануне в американских СМИ уже появлялась информация о возможной отправке Вашингтоном дополнительных сил на Ближний Восток после инцидента с нефтяными танкерами в Оманском заливе.

В частности, телеканал CNN сообщал, что США могут направить в регион зенитный ракетный комплекс Patriot, а также несколько истребителей и боевых кораблей.

Читайте ранее в этом сюжете: США могут отправить дополнительные силы на Ближний Восток — СМИ

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