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В Кремле прокомментировали «первые слова» Зеленского Путину

Политика

В Кремле не сомневаются, что, если встреча Путина и Зеленского состоится, президент России начнет общение с правильных фраз

Москва, 18 июня 2019, 12:57 — REGNUM  Президент России Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским в случае, если такая встреча состоится. Об этом 18 июня заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что Путин тоже начнет общение с правильных фраз», — заявил Песков, добавив, что президент России всегда начинает общение с правильных фраз.

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Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова Зеленского, с которых последний намерен начать общение при встрече с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с Владимиром Путиным, президент Украины сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

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