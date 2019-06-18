«А какая еще может быть основа?»: Эксперт о первых словах Зеленского Путину

Киев, , 12:32 — REGNUM Украинский политолог Василий Стоякин считает достаточно логичным заявление президента Зеленского о том, что с переговоры с лидером России Владимиром Путиным он начнет с того, что скажет, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Об этом Стоякин заявил сегодня, 18 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Люди чему-то возмущаются. Неправильная, говорят, позиция для переговоров. Популистская и клоунская. А какая, простите, еще может быть основа?», — задается вопросом Стоякин.

«Будем ориентироваться на мнение населения — не хотят, пусть проваливают? С одной стороны, это никак не поможет на переговорах с Путиным. С другой стороны, в стране этого не простят — мысль о том, что с мнением населения Донбасса в принципе можно считаться, на Украине не слишком популярна», — резюмирует политолог.

Напомним, что ранее в интервью немецкому изданию Bild Зеленский на вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Владимир Путин услышит от украинского президента при личной встрече, ответил: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

ИА REGNUM также напоминает, что до этого, еще до второго тура президентских выборов на Украине, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи.

«Непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины… Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. Это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.