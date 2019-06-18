В Дрездене координатора по делам беженцев-геев обвинили в изнасилованиях

Дрезден, Германия, , 13:07 — REGNUM Германского общественного деятеля из ЛГБТ-движения Рональда Ценкера подозревают в сексуальном насилии над молодыми беженцами, пишет газета Dresdner Neueste Nachrichten.

Ценкер является саксонским координатором по делам представителей сексуальных меньшинств, получивших убежище, а также членом правления местного отделения организации Christopher Street Day, ответственной за проведение гей-парадов. В феврале пара беженцев-гомосексуалистов через социальных работников предъявила обвинения против Ценкера. Они заявили, что координатор якобы принуждал их к интиму в обмен на оказание помощи. Ценкер категорически отверг обвинения и подал жалобу о клевете в прокуратуру в конце мая.

Прокуратура не спешит начинать расследование. Полиция Дрездена начала проверку на наличие криминальной составляющей в деле Ценкера. Двое обвинивших Ценкера к этому времени выехали за пределы Германии.

17 июня немецкоязычный портал Anonymous News сообщил, что в деле появился мигрант из Сирии, рассказавший о множестве подобных инцидентов с Ценкером и его коллегами. По его словам, координатор по делам беженцев вынуждал молодых людей вступать с ним в связь, угрожая оставить их без поддержки — жилья, денег, питания.

Читайте также: В Касселе судят профессора биологии, раскритиковавшего однополые отношения