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В Касселе судят профессора биологии, раскритиковавшего однополые отношения

Общество

Истец обвиняет ученого в разжигании розни, клевете и унижении человеческого достоинства

В Касселе судят профессора биологии, раскритиковавшего однополые отношения
Khalid Albaih
Свобода слова

Кассель, Германия, 17 июня 2019, 09:17 — REGNUM  Немецкий профессор биологии Ульрих Кучера оказался на скамье подсудимых за критику однополых отношений с научной точки зрения, сообщает портал Anonymous News.

Судебный процесс начался в июне в суде Касселя (федеральная земля Гессен). Иск в суд против Кучеры подали несколько человек, в том числе представитель сексуальных меньшинств, обвинивший профессора в ущемлении своего достоинства, клевете и разжигании розни. Повод для иска — взгляды профессора, изложенные в его научной книге «Гендерный парадокс» (нем. Das Gender-Paradoxon). В ней автор с биологической точки зрения критикует современные западные представления о множестве гендеров, практику однополых браков и усыновление детей однополыми родителями.

Кучера утверждает, что «лишение ребенка матери является нарушением самого элементарного права человека из всех существующих».

Адвокат профессора подал тринадцать ходатайств о предъявлении доказательств, в том числе будут приведены научные факты, подкрепленные аргументами коллег из научного сообщества. Сторона обвинения настаивает, что Кучера, будучи специалистом по физиологии растений и эволюционной биологии, не имеет права судить о гендере.

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Сексуальные меньшинства и гомофобия
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