Более 600 тыс. вопросов отправлено на Прямую линию с Путиным

Москва, , 13:48 — REGNUM Жители России адресовали президенту России Владимиру Путину более 600 тыс. вопросов, передает 17 июня Первый канал. Ответы на них граждане надеются получить в ходе Прямой линии 20 июня.

Чаще всего люди звонят по телефону круглосуточной Прямой линии: количество таких обращений превысило 400 тыс. Большинство вопросов касаются социальной поддержки, выплаты пенсий пособий, проблем ЖКХ, образования, здравоохранения и экологии.

Еще примерно 170 тыс. человек обратились к главе государства посредством СМС. Вопросы также поступают через приложение для смартфонов, сайт «Москва — Путину» и специальные страницы в соцсетях.

Все вопросы поступают в центр обработки обращений. Прямая линия в президентом состоится 20 июня в 12:00 мск и будет транслироваться центральными каналами.

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