Постпред России прокомментировал наращивание Ираном урана

Вена, , 12:26 — REGNUM Наращивание Ираном низкообогащенного урана является политическим сигналом участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

«Тегеран ожидает более энергичных усилий по восстановлению баланса между экономической и ядерной частями СВПД, подорванного санкциями США», — написал Ульянов, добавив, что решение Ирана на данному этапе является политическим сигналом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано заявил, что Иран ускоряет темпы производства обогащенного урана в соответствии с последними показателями.

По его словам, стратегия Тегерана, который на данный момент имеет не больше 300 кг урана в соответствии с пактом 2015 года, преследует цель давления на участников соглашения, чтобы они приняли практические меры и помогли Ирану справиться с американскими санкциями.

Читайте также: В Кремле отреагировали на угрозы Ирана о паузе в «ядерной сделке»