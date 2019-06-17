В Кремле отреагировали на угрозы Ирана о паузе в «ядерной сделке»

Москва, , 15:12 — REGNUM Российская сторона исходит из того, что Иран следует взятым на себя в рамках «ядерной сделки» обязательствам. Об этом заявил 17 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди о том, что Тегеран после 27 июня оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана.

Песков отметил, что о таком заявлении ему неизвестно. Кремль исходит из того, что Иран — самая проверяемая Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) страна. Это обеспечивает полную транспарентность, которая признана самой организацией.

Недавний доклад МАГАТЭ подтвердил полное выполнение Ираном обязательств, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил о приостановлении некоторых условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в связи с выходом из соглашения Соединённых Штатов. Иранский лидер дал другим сторонам договора 60 дней для выполнения своих обязательств по Соглашению, пригрозив возобновить обогащение урана.

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