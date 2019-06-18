Прокуратура Египта выдала разрешение на захоронение Мухаммеда Мурси

Каир, , 01:41 — REGNUM Генеральная прокуратура Египта выдала официальное разрешение на погребение скончавшегося 17 июня экс-президента страны Мухаммеда Мурси, передаёт портал Al Youm аs Sabia.

Сообщается, что документы, необходимые для захоронения, были оформлены по завершении судебно-медицинской экспертизы. Ожидается, что экс-президент будет похоронен во вторник, 18 июня.

Как передавало ИА REGNUM, 67-летний Мухаммед Мурси скоропостижно скончался накануне в перерыве во время судебного заседания по его делу. Прокуратура Египта уже опубликовала первые результаты расследования, согласно которым на теле экс-президента не было обнаружено никаких следов насилия. Ожидается, что официально причина смерти Мурси будут обнародована в ближайшее время.

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