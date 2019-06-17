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«Ужасно, но предсказуемо» — HRW о смерти экс-президента Египта Мурси

Политика

«Правительство не хотело предоставить ему адекватную медицинскую помощь»

Каир, 17 июня 2019, 23:28 — REGNUM  Правозащитники из Human Rights Watch уверены, что к смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси привели плохие условия содержания в тюрьме, 17 июня передаёт агентство Associated Press.

Директор HRW по Ближнему Востоку Сара Лия Уитсон заявила в «Твиттере», что смерть Мурси была «ужасной, но полностью предсказуемой».

«Правительство не хотело предоставить ему адекватную медицинскую помощь, тем более — посещения членов семьи», — заявила Уитсон.

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Политическая жизнь Египта
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