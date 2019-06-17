«Пекин и Кэрри Лэм превратили целое поколение в диссидентов»

Гонконг, Китай, , 18:51 — REGNUM Один из организаторов «Революции зонтиков» 2014 года Джошуа Вонг присоединился к уличным протестам в Гонконге после освобождения из тюрьмы, 17 июня передает агентство Associated Press.

17 июня был досрочно освобожден из тюрьмы, где находился по разным обвинениям после «Революции зонтиков» 2014 года. В интервью журналистам Вонг заявил, что «обещал вернуться» и уверен в победе.

«К счастью, Пекин и Кэрри Лэм превратили целое поколение молодых людей из обычных граждан в диссидентов», — отметил Вонг.

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