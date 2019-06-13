Два азиатских порносайта присоединились к акциям протеста в Гонконге

Гонконг, Китай, , 15:43 — REGNUM В день массовых протестов в Гонконге свою работу приостановили два известных азиатских порносайта. Об этом 13 июня сообщил портал Mashable SE Asia.

Порноресурсы AVO1 и ThisAV опубликовали сообщение, в котором призвали пользователей не сидеть дома, а выйти на улицу протестовать, поскольку это является «вопросом жизни и смерти». AVO1 впоследствии возобновил свою работу, однако разместил следующее объявление: «Если вы сотрудник полиции Гонконга, его родственник или сторонник, пожалуйста, покиньте этот сайт».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ходе протестных акций были арестованы 11 человек. По имеющейся информации, пострадали 22 стража порядка. Граждане протестовали против нового закона об экстрадиции.

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