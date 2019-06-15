СМИ узнали об учащении кибератак США на энергосистему РФ

Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Внедрять вредоносное программное обеспечение в российские объекты, связанные с энергосистемой, стали чаще пытаться в течение последних 12 месяцев спецслужбы США. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников правительства США.

По словам собеседников издания, речь идет о программах, с помощью которых США могут якобы отключать какие-то элементы энергосистемы, а также собирать информацию об объекте.

«Мы (спецслужбы США) делаем это в таких масштабах, о каких и не думали несколько лет назад», — рассказал один из собеседников издания.

Источники издания отмечают, что сотрудники спецслужб США, действия которых в настоящее время приобрели более «агрессивный характер», пытались собирать разведданные о российской энергосистеме еще с 2012 года.

По их словам, подобные действия американской стороны должны стать своего рода предупреждением для Москвы.