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Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль

Политика

Начался прием вопросов

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль
Иллюстрация: Kremlin.ru
Прямая линия с Владимиром Путиным

Москва, 9 июня 2019, 08:16 — REGNUM  Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Кремля, которая начал прием вопросов для Прямой линии.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени 20 июня. Транслировать Прямую линию с Владимиром Путиным будут телеканалы: «Первый канал», ОТР, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, МИР, а также радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Уточняется, что прием вопросов начался сегодня в 8:00 по московскому времени и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Стоит отметить, что Прямая линия с Владимиром Путиным проходит каждый год начиная с 2001 года.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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