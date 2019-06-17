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В Казахстане планируют создать министерство экологии

Политика

В настоящее время вопросы экологии находятся в ведении министерства энергетики Казахстана

Нур-Султан, 17 июня 2019, 11:08 — REGNUM  Комитет по вопросам экологии и природопользования Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрил кандидатуру Магзума Мирзагалиева на должность министра экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Мажилиса республики.

Мирзагалиев был представлен депутатам по поручению премьер-министра Казахстана Аскара Мамина. Отметим, в настоящее время вопросы экологии находятся в ведении министерства энергетики республики.

Магзум Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года в Алма-Ате. С 13 августа 2014 года занимает должность заместителя министра энергетики Казахстана. Ранее также занимал должность заместителя министра нефти и газа.

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Политическая жизнь Казахстана
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