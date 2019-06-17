Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Парламент Казахстана согласовал кандидатуру министра культуры и спорта

Политика

Кандидатура Актоты Раимкуловой была представлена по поручению премьер-министра Казахстана

Нур-Султан, 17 июня 2019, 10:25 — REGNUM  Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана рекомендовал кандидатуру Актоты Раимкуловой для назначения на должность министерства культуры и спорта республики. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе Мажилиса.

Кандидатуру Раимкуловой по поручения председателя правительства республики представил руководитель канцелярии премьер-министра Казахстана Галымжан Койшыбаев. По итогам заседания принято соответствующее заключение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должность министра образования и науки республики Асхата Аймагамбетова, который ранее занимал должность заместителя главы Карагандинской области.

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