Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт

Вашингтон, 16 июня 2019, 18:34 — REGNUM Сумма оборонного контракта, который якобы заключили в мае Россия и Венесуэла, превысила $200 млн. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на странице в соцсети Twitter.
«Мадуро (глава Венесуэлы Николас Мадуро) крайне неэффективно распоряжался ресурсами Венесуэлы, — написал Болтон. — В мае… Мадуро заплатил РФ $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил, что высшие чиновники США якобы получают по $100 тысяч за каждое сообщение в соцсети Twitter с критикой Венесуэлы.
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