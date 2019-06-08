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Мадуро обвинил чиновников США в критике Венесуэлы за деньги

Политика

За каждый твит они якобы получают по 100 тысяч долларов

Мадуро обвинил чиновников США в критике Венесуэлы за деньги
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Каракас, 8 июня 2019, 04:21 — REGNUM  Высшие чиновники США якобы получают по $100 тысяч за каждое сообщение в соцсети Twitter с критикой Венесуэлы, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

Мадуро заявил, что, по словам некого источника, чиновники в США получают деньги за критику Венесуэлы в соцсетях. В частности, он заявил, что каждое сообщение в Twitter с критикой Венесуэлы стоит около $100 тысяч.

«Каждый твит стоит 100 тысяч долларов, и это легальный бизнес», — заявил он.

Мадуро добавил, что деньги американским чиновникам платят лоббисты и венесуэльские коррупционеры. Среди получателей таких платежей Мадуро назвал советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и американского вице-президента Майка Пенса.

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Политический кризис в Венесуэле
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