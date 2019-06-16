Воскресенье, 16 Июня 2019 года
18:04:03 МСК

Пушков отреагировал на пробежку Зеленского через фонтан

Политика

15 июня президент Украины Владимир Зеленский закончил посвященное годовщине «освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований» выступление бегством через фонтан

Москва, 16 июня 2019, 18:03 — REGNUM  Короткое видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе, прокомментировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пробежал (Владимир Зеленский) через фонтан, — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Как непосредственно и мило».

По его словам, главе государства, который не может даже прекратить обстрелы Донбасса, остаётся «бегать через фонтаны» и «плясать на сцене».

«Президент для хохм и увеселений», — отметил Пушков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский закончил посвященное годовщине «освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований» выступление бегством через фонтан. Видеоролик забега был обнародован на видеохостинге Youtube.

Читайте также: Зеленский побегал по фонтану в честь «освобождения» Мариуполя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить