Пушков отреагировал на пробежку Зеленского через фонтан

Москва, , 18:03 — REGNUM Короткое видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе, прокомментировал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пробежал (Владимир Зеленский) через фонтан, — написал сенатор на странице в соцсети Twitter. — Как непосредственно и мило».

По его словам, главе государства, который не может даже прекратить обстрелы Донбасса, остаётся «бегать через фонтаны» и «плясать на сцене».

«Президент для хохм и увеселений», — отметил Пушков.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июня президент Украины Владимир Зеленский закончил посвященное годовщине «освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований» выступление бегством через фонтан. Видеоролик забега был обнародован на видеохостинге Youtube.

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