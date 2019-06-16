Зеленский побегал по фонтану в честь «освобождения» Мариуполя

Киев, , 03:28 — REGNUM Бегством через фонтан закончил президент Украины Владимир Зеленский выступление, посвященное годовщине «освобождения Мариуполя от незаконных вооруженных формирований». Видеоролик забега опубликован 15 июня на видеохостинге Youtube.

Президент Украины выступал на Театральной площади Мариуполя в связи с пятилетием перехода города под контроль вооруженных сил Украины.

Окончив речь, Зеленский ретировался от окруживших его горожан через фонтан, представив побег в виде шутки. За президентом через фонтан побежала и его охрана, после чего участники купаний сели в ожидавший их кортеж и уехали.

Напомним, Мариуполь до апреля 2014 года находился под контролем Донецкой Народной Республики, после чего город захватили части ВСУ совместно с карательными батальонами.