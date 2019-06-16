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Песков рассказал о выжидательной позиции Путина по Украине

Политика

У Москвы пока нет полной ясности относительно планов официального Киева по ряду важных вопросов

Москва, 16 июня 2019, 17:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин, которому необходимо понять позицию Владимира Зеленского касательно Минских договорённостей и выяснить взгляды украинского лидера на взаимоотношения двух стран, занял выжидательную позицию в отношении Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

"Путин (прежде чем встретиться с президентом Украины) занимает такую выжидательную позицию», — отметил представитель Кремля.

По его словам, у Москвы пока нет полной ясности относительно планов официального Киева по ряду важных вопросов.

Напомним, 13 июня президент России Владимир Путин в интервью телекомпании «Мир» заявил, что Кремль рассчитывает на быструю адаптацию Владимира Зеленского к статусу президента Украины и достижение первых результатов на этом посту.

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