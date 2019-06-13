Путин рассказал, чего ждёт от Зеленского

Москва, , 07:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает на быструю адаптацию Владимира Зеленского к статусу президента Украины и достижение первых результатов на этом посту. Об этом глава Российского государства заявил 13 июня в интервью телекомпании «Мир».

Путин отметил, что ранее никак не оценивал деятельность нового украинского лидера, так как деятельности как таковой еще не было. Российский президент признался, что помнит по себе: для понимания задач, стоящих перед главой государства, необходимо немало времени. Он выразил надежду, что у Зеленского адаптация будет достаточно быстрой.

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Президент России выразил уверенность в неизбежном восстановлении отношений между Москвой и Киевом, между российским и украинским братскими народами. Он также поделился надеждами, что новое руководство Украины не будет уклоняться от решения внутренних проблем, прикрываясь «русофобскими измышлениями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин отметил, что заявления Зеленского в ходе предвыборной кампании и после выборов противоречат друг другу. Однако высказывания нового главы Украины пока не испортили возможных перспектив диалога с РФ, добавил он.

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