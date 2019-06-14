МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в ситуацию в Гонконге

Пекин, , 18:01 — REGNUM МИД Китая призвал политиков США «объективно» оценивать происходящее в Гонконге и не вмешиваться во внутренние дела Китая, 14 июня передает агентство Associated Press.

В ответ на заявления конгрессменов и правозащитных организаций США китайский МИД также вывал для объяснений представителя американского посольства в Пекине Роберта Фордена.

«Китай будет реагировать на действия США», — заявил замминистра иностранных дел Китая Ле Юйчэн.

Читайте также: Врачи Гонконга назвали число раненых в ходе подавления беспорядков