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МИД Китая потребовал от США не вмешиваться в ситуацию в Гонконге

Политика

«Китай будет реагировать на действия США»

Пекин, 14 июня 2019, 18:01 — REGNUM  МИД Китая призвал политиков США «объективно» оценивать происходящее в Гонконге и не вмешиваться во внутренние дела Китая, 14 июня передает агентство Associated Press.

В ответ на заявления конгрессменов и правозащитных организаций США китайский МИД также вывал для объяснений представителя американского посольства в Пекине Роберта Фордена.

«Китай будет реагировать на действия США», — заявил замминистра иностранных дел Китая Ле Юйчэн.

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Политика Китая
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