Врачи Гонконга назвали число раненых в ходе подавления беспорядков

Гонконг, Китай, , 20:17 — REGNUM По информации медиков Гонконга, в ходе разгона акции протеста днем ранее пострадал 81 человек, 13 июня передает агентство Associated Press.

Полиция Гонконга ранее сообщила, что во время подавления беспорядков ранения получили 22 полицейских, 11 демонстрантов были арестованы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Гонконге прошел второй многотысячный митинг против закона об экстрадиции в материковый Китай.

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