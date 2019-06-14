В Петербурге опять жалуются на «тайное» назначение муниципальных выборов

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге кандидаты на муниципальных выборах пожаловались на «скрытную» работу муниципальных избирательных комиссий (ИКМО), которые, по их сведениям, уже назначили выборы, но никому об этом не сказали, передает 14 июня корреспондент ИА REGNUM.

Жалобу прокурору города Сергею Литвиненко направила секретарь регионального бюро «Справедливой России», депутат Заксобрания Надежда Тихонова.

Параллельно координатор «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров направил похожую жалобу в Центризбирком и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Пивоваров с соратницей Анастасией Бураковой также вышли с пикетом к стенам Горизбиркома с плакатами «Помоги ГИКу найти выборы» и «В Петербурге прячут выборы, Элла Памфилова, Виктор Миненко, где ваши обещания?».

Надежда Тихонова в своем обращении от лица партии ссылается на копию решения о назначении выборов в МО «Сосновское», которое состоялось, оказывается, еще 10 июня. При этом на сайте муниципалитета такую информацию никто не разместил, это, утверждает Тихонова, уже можно счесть нарушением федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

«На сегодняшний день это — первый доподлинно известный факт тайного назначения муниципальных выборов. Петербуржцев вновь пытаются не допустить до участия в управлении городом. Срок регистрации кандидатов — 20 дней с момента опубликования решения. Месяц назад я предлагала внести изменения в закон, чтобы продлить этот срок до 30 дней. Парламентское большинство меня не поддержало. Кажется, что и 20 дней — достаточно. Но на самом деле при выдвижении партия и кандидаты должны пройти ряд бюрократических, юридических процедур, которые занимают много времени. А в случае, если муниципалитеты замалчивают назначение, не оставляя времени на подготовку, в 20-дневный срок уложиться сложно», — заявила Надежда Тихонова.

В обращении к прокурору она напоминает, что по закону решение о назначении выборов в МО должно быть опубликовано в СМИ не позднее чем через пять дней со дня принятия. Тихонова отмечает, что из разных источников поступает информация о том, что выборы могли уже назначить в муниципалитетах Выборгского, Московского и Петроградского районов. Она опасается, что МО могли опубликовать решение в местных газетах, к которым у большинства граждан попросту нет доступа.

Тихонова просит прокурора Сергея Литвиненко взять вопрос на особый контроль, поручить районным прокурорам надзирать за «своевременной и полной публикацией» всеми муниципалитетами данных о выборах на своих официальных сайтах, а также привлечь нарушителей к ответственности.

«В Петербурге все признаки повторения катастрофической ситуации с муниципальными выборами 2014 года. Несмотря на все заверения главы ЦИК Памфиловой и главы ГИК Миненко о максимальной прозрачности и доступности информации о выборах, муниципалитеты тайно принимают решения о старте избирательной кампании и не информируют об этом никого. ГИК на прошлой неделе заявил, что обязал все ИКМО предоставлять информацию для публикации на своём сайте. Сейчас эти решения есть у нас на руках, а на сайте ГИК их нет. И никто не знает, сколько ещё тайных решений принято в городе. Фактически этим нарушается принцип открытости выборов и ставится под вопрос способность ГИК выстраивать свою работу. Автоматически это ставит под вопрос и выборы губернатора — если нет работы на муниципальном уровне, то что говорить о городском. Напомню, по итогам 2014 года, был уволен тогдашний глава ГИК Пучнин. Странно, что мы видим те же ошибки», — заметил, в свою очередь, Андрей Пивоваров.

В обращении в ЦИК «Объединенные демократы» указывают, что МО «Сосновское» мог прибегнуть «к инструментарию кулуарного принятия предусмотренного решения о выборах». Ранее они также заявляли о том, что выборы могли быть назначены и в МО «Шувалово-Озерки».

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В Петербурге опасаются повторения «грязных» муниципальных выборов 2014 года

Напомним, Горизбирком Санкт-Петербурга 11 июня действительно распорядился обязать ИКМО передавать всю значимую информацию, включая дату назначения выборов, время и адрес работы комиссий, в территориальные избиркомы, которые в свою очередь обязаны предоставить эти данные в Горизбирком в течение суток. Тем не менее, Санкт-Петербургская избирательная комиссия не смогла уточнить, какие последствия ждут нарушителей среди ИКМО.

В Горизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ни по «Сосновскому», ни по «Шувалово-Озеркам» никакой информации в комиссию не приходило. «Данных о выборах не поступало», — заявили в Горизбиркоме.

Добавим, по закону датой объявления выборов считается не момент принятия решения ИКМО, а день официального опубликования этого решения в СМИ.

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